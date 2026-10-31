Σύμφωνα με πληροφορίες των τελευταίων ημερών, ο Δικέφαλος του Βορρά προσέγγισε την πλευρά του 23χρονου ομογενούς γκαρντ προκειμένου να εξερευνήσει τις πιθανότητες να αγωνιστεί στην Ελλάδα. Τα οικονομικά δεδομένα που συζητήθηκαν και τα δεδομένα που θα επέτρεπαν μία τέτοια κίνηση.

Παρά το γεγονός ότι διανύουμε ήδη το πρώτο μισό της σεζόν, ο ΠΑΟΚ δεν σταματάει να ρίχνει ματιές στην αγορά, προκειμένου να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο εν όψει της συνέχειας της σεζόν αλλά και της προσεχούς αγωνιστικής περιόδου που αναμένεται να αγωνιστεί και πάλι στην Euroleague, έπειτα από απουσία 26 ετών.

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