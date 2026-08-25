Λίγο μετά την ανακοίνωση της Euroleague ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση έγκρισης για την είσοδο των 11 ομάδων που θα αποτελέσουν τα επεκτατικά franchise της διοργάνωσης, έγιναν γνωστοί οι σύλλογοι που υπέβαλλαν προσφορές στην διοργάνωση, μεταξύ αυτών και ο ΠΑΟΚ.

Η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση συνεχίσει να σχεδιάζει την επέκτασή της, ανακοινώνοντας πως οι 11 αυτές ομάδες θα περάσουν στην 2η φάση της διαδικασίας για την είσοδό τους στη διοργάνωση ως νεοσύστατα franchises, με τον Δικέφαλο του Βορρά να βρίσκεται μεταξύ των ομάδων που έκαναν προσφορές αξίας 700 εκατομμυρίων ευρώ περνώντας την 1η φάση.

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