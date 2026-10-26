Αντιπροσωπεία της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ, αποτελούμενη από τον πρόεδρο της ΚΑΕ, Γιάννη Πετμεζά, το μέλος του ΔΣ, Βαγγέλη Τσακμακά, τον τζένεραλ μάνατζερ της ομάδας, Γιώργο Τσιάρα και τον επιχειρηματία- φίλο των «ασπρόμαυρων», Βασίλη Τοτόλη, επισκέφθηκε το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

«Απόντος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, που έλειπε στο εξωτερικό, η αντιπροσωπεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ παρέδωσε στον Πατριαρχικό Επίτροπο, Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δέρκων, Απόστολο, μία φανέλα της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ. H φανέλα είχε τον συμβολικό αριθμό 35, καθώς φέτος συμπληρώθηκαν 35 χρόνια από την εκλογή και ενθρόνιση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, στον οποίο και θα παραδοθεί η φανέλα μετά την επιστροφή του στην Κωνσταντινούπολη.

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