Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ βράβευσε τον Κεν Μπάρλοου. Ο εμβληματικός Αμερικανός φόργουορντ με θητεία στον «Δικέφαλο» την τριετία 1990-1993 εμφανίστηκε με ένα θερμό χειροκρότημα από την κερκίδα στην κεντρική σάλα του PAOK Sports Arena, πριν το τζάμπολ του αγώνα της Greek Basketball League με τον Παναθηναϊκό.

Ο Μπάρλοου ανταπέδωσε την υποδοχή χαιρετώντας τον κόσμο, ενώ βγήκε φωτογραφίες με φιλάθλους που θέλησαν να τον προσεγγίσουν.

Να σημειωθεί ότι ο Μπάρλοου προσκλήθηκε από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ για να δει από κοντά την αναμέτρηση με το «τριφύλλι» και βραβεύτηκε από τον πρόεδρο των «ασπρόμαυρων» Νίκο Βεζυρτζή και τον διευθύνοντα σύμβουλο, Γιάννη Πετμεζά.