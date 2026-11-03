Ο ΠΑΟΚ ρίχνεται σήμερα στη μάχη της 6ης αγωνιστικής του EuroCup. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στις 20:00, όταν υποδέχεται τη Ρόμα για τον 4ο όμιλο της διοργάνωσης.

Ο Δικέφαλος του Βορρά προέρχεται από την ήττα με 84-81 στην έδρα της Μπαχτσεσεχίρ, στο ντέρμπι κορυφής της 5ης αγωνιστικής. Θα πάρει θέση στο τζάμπολ με ρεκόρ 3-2, στην τετραπλή ισοβαθμία με Λιετκαμπέλις, Ουλμ και Μανρέσα, πίσω από την Μπαχτσεσεχίρ (4-1).

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