Ο Αντρέα Τρινκιέρι υπογράμμισε τη σημασία της συγκεκριμένης φάσης της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ, ενώ αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο οι Όσμαν, Καλάθης και Μπαζίνας θα πρέπει ενσωματωθούν στο σύνολο μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών τους με τις εθνικές ομάδες.

Σε ιταλικό έδαφος βρίσκεται από σήμερα ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα συμμετάσχει σε διεθνές τουρνουά. Η «ασπρόμαυρη» αποστολή αναχώρησε το πρωί από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό τη Βενετία και τελικό σταθμό το Ούντινε.

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