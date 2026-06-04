Πληροφορίες από την Ισπανία, τοποθετούν τους Σαβόν Σιλντς και Κεμ Μπιρτς στο μεταγραφικό «στόχαστρο» του Δικεφάλου του Βορρά, που θέλει να αλλάξει επίπεδο από την επόμενη σεζόν.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς την αναζήτηση ποιοτικών παικτών στην αγορά, με πληροφορίες από την Ιβηρική να αναφέρουν ότι οι ασπρόμαυροι θέλουν να ενισχυθούν στην περιφερειακή γραμμή τους με την απόκτηση του 31χρονου Αμερικανού γκαρντ Σαβόν Σιλντς, που είναι «φευγάτος» από την Αρμάνι, έπειτα από μία τετραετία στο Μιλάνο.

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