Ακόμη μία κίνηση ολοκλήρωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εν όψει της επόμενης σεζόν, με τον Κλίφορντ Ομορούγι να ανανεώνει τη συνεργασία του με τους ασπρόμαυρους για τη σεζόν 2026-27.

Όπως αποκαλύψαμε πριν από μερικές μέρες στο paixebala.gr, ο Δικέφαλος του Βορρά ολοκληρώνει αυτές τις μέρες τις διορθωτικές του κινήσεις στο ρόστερ, εν όψει της σεζόν 2026-27, μίας ιστορικής χρονιάς για τους ασπρόμαυρους, που θέλουν να κάνουν το πρώτο από τα πολλά βήματα για την επιστροφή και την καθιέρωσή τους στην ευρωπαϊκή ελίτ.

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