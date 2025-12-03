Παρά το γεγονός ότι ο Αρτούρας Γκουντάιτς είχε έρθει σε προφορική συμφωνία με τον ΠΑΟΚ, εν τέλει η υπόθεση της μεταγραφής του στον «δικέφαλο» του Βορρά πήρε απρόσμενη τροπή.

Η Ρίτας ανακοίνωσε πως ο Λιθουανός σέντερ θα παραμείνει κανονικά στο δυναμικό της έως το τέλος της σεζόν, «μπλοκάροντας» ουσιαστικά τη μετακίνησή του στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Η εξέλιξη αυτή διαφοροποιεί τον σχεδιασμό του ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε μπει σε διαδικασία ενίσχυσης της ρακέτας και θεωρούσε δεδομένη τη συμφωνία με τον έμπειρο ψηλό.

Με την απόφαση της Ρίτας, ο Γκουντάιτις συνεχίζει την πορεία του στη λιθουανική ομάδα, ενώ οι «ασπρόμαυροι» καλούνται πλέον να εξετάσουν άλλες λύσεις για τη φροντ λάιν τους.