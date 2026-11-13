Με απουσίες ετοιμάζεται να παραταχθεί το Σάββατο (14/11, 17:30, ΣΚΑΪ/SPORT FM TV 2) ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Καρδίτσα στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης», στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Greek Basketball League.

Ο «Δικέφαλος» δεν μπορεί να υπολογίζει στον Ραϊκουάν Γκρέι, ο οποίος δεν έχει επανέλθει πλήρως, μετά την ίωση που τον ταλαιπώρησε, όπως και στον Γιώργο Φίλλιο, καθώς ο Έλληνας γκαρντ υποφέρει από ενοχλήσεις στη μέση.

Για το ματς κόντρα στους Θεσσαλούς, με το οποίο οι «ασπρόμαυροι» θέλουν το θετικό αποτέλεσμα για να διατηρήσουν το αήττητό τους στο πρωτάθλημα, μίλησε ο Μάρκους Φόστερ. Ο Αμερικανός γκαρντ τοποθετήθηκε μέσω της επίσημης σελίδας της ΚΑΕ στο διαδίκτυο, τονίζοντας:

«Όπως όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια, θα είναι μία δύσκολη αποστολή και θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και προσηλωμένοι σε αυτόν τον αγώνα. Είναι καλή ομάδα η Καρδίτσα, έχουν δείξει καλά στοιχεία ως τώρα και αυτό που πρέπει να κάνουμε, για να επιστρέψουμε με τη νίκη, είναι να μείνουμε συγκεντρωμένοι για 40 λεπτά και να ακολουθήσουμε το πλάνο πάνω στο οποίο δουλέψαμε τις τελευταίες ημέρες».