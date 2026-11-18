Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει σήμερα τη Μανρέσα (21:30) στο Pavellο Nou Congost (Novasports 4), στην έναρξη του δεύτερου γύρου του EuroCup.

Οι δύο ομάδες έχουν ρεκόρ 5-2, πίσω από την Μπαχτσεσεχίρ (6-1). Ο ΠΑΟΚ έρχεται από το 79-56 στη Μπάλκαν, δεύτερη διαδοχική νίκη, ενώ η Μανρέσα νίκησε στην προηγούμενη αγωνιστική 86-82 την Μπόσνα. Στον πρώτο γύρο ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει 93-78 στο PAOK Sports Arena, με 23 πόντους του Τζέντι Όσμαν και 20 του Μπριν Ταϊρί.

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