Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε το βασικό στάδιο προετοιμασίας του στο Μέτσοβο και επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη, με τον Αντρέα Τρινκιέρι και τους παίκτες του να προπονούνται ξανά στο «PAOK Sports Aena».

Ο Δικέφαλος του Βορρά συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς την προετοιμασία για τη νέα σεζόν, με τους Θεσσαλονικείς να επιστρέφουν στη βάση τους μετά από την παρουσία της ομάδας στο Μέτσοβο και τα δύο φιλικά προετοιμασίας απέναντι σε Περιστέρι και Βίκο Ιωαννίνων.

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