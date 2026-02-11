Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε 88-87 από την Μπιλμπάο στη Θεσσαλονίκη και κατετάγη δεύτερος στην τελική κατάταξη του Group M της φάσης των «16» του FIBA Europe Cup, κλείνοντας ραντεβού με το Περιστέρι Betsson στα προημιτελικά.

Η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς πάλεψε για την ανατροπή της διαφοράς των 22 πόντων από το πρώτο ματς στην Ισπανία, ωστόσο δεν κατάφερε να ξεφύγει πάνω από τους 14 πόντους. Στο φινάλε οι Βάσκοι ανέτρεψαν την κατάσταση και πήραν τη νίκη.

Με τη δεύτερη θέση στον όμιλο, ο «Δικέφαλος» θα αντιμετωπίσει το Περιστέρι Betsson, που τερμάτισε πρώτο στο Group N μετά τη νίκη του επί της Πετκίμ. Οι ελληνικοί «εμφύλιοι» είναι προγραμματισμένοι για τις 11 και 18 Μαρτίου, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται στο «Ανδρέας Παπανδρέου».

