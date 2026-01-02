Ο Νίκος Χουγκάζ ενσωματώθηκε στον ΠΑΟΚ, οι ιθύνοντες του «Δικεφάλου» διευθέτησαν έγκαιρα όσα απαιτούνταν για την έκδοση του δελτίου του 25χρονου διεθνή φόργουορντ και ο Γιούρι Ζντοντς θα τον χρησιμοποιήσει στο ματς της 13ης αγωνιστικής της Greek Basketball League απέναντι στη Μύκονο (3/1, 15:45, ΕΡΤ2 Σπορ).

Εν τω μεταξύ, οι Θεσσαλονικείς ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους με απογευματινή προπόνηση στο κλειστό της Άνω Μεριάς. Στην αποστολή τους συμπεριλήφθηκαν οι: Τίμι Άλεν, Κλίβελαντ Μέλβιν, Μπριν Ταϊρί, Αντώνης Κόνιαρης, Νίκος Χουγκάζ, Διαμαντής Σλαφτσάκης, Θοδωρής Ζάρας, Μάρβιν Τζόουνς, Νίκος Περσίδης, Πάτρικ Μπέβερλι, Γιώργος Φίλλιος, Μπεν Μουρ, Τόμας Ντίμσα.

Πλέον, ο Γιούρι Ζντοβτς θα αποφασίσει ποιος από τους επτά ξένους δε θα επιλεγεί για τη 12αδα της αναμέτρησης κόντρα στους νησιώτες.

Για το ματς μίλησε ο Θοδωρής Ζάρας. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ επισήμανε:

«Θέλω να ευχηθώ αρχικά καλή χρονιά με υγεία σε όλο τον κόσμο. Έχουμε ένα πολύ καλό σερί (σ.σ. 6 συνεχείς νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη, 9-2 συνολικά το ρεκόρ στην GBL ). Η ομάδα μας διαθέτει, πλέον, τέσσερις νέους παίκτες, τους οποίους πρέπει να εντάξουμε γρήγορα στη φιλοσοφία μας. Προερχόμαστε από ένα δύσκολο, εκτός έδρας, παιχνίδι (σ.σ. Καρδίτσα), όπου μπορεί να κερδίσαμε, αλλά δεν ήμασταν καλοί. Η Μύκονος είναι μία σκληρή ομάδα ιδιαίτερα στην έδρα της, με συγκεκριμένη κατεύθυνση και το προηγούμενο παιχνίδι πρέπει να γίνει οδηγός, ώστε να είμαστε σε εγρήγορση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό του αγώνα».