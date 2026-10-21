Το Παλατάκι ανοίγει τις πύλες του για μία ακόμη ευρωπαϊκή βραδιά, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται στις 20:00 (Novasports Prime) την Ουλμ με μοναδικό στόχο την επιστροφή στις νίκες στο EuroCup.

O «Δικέφαλος του Βορρά» θέλει να αφήσει πίσω του την ήττα από την Λιετκαμπέλις στη Λιθουανία και με την δύναμη που του δίνει η έδρα του και η στήριξη του κόσμου του, να κάνει το επόμενο βήμα στην προσπάθειά του για μια σταθερή πορεία στη διοργάνωση.

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