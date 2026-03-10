Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον αυριανό (11/03) προημιτελικό του FIBA Europe Cup απέναντι στο Περιστέρι (11/3, 18:00) ολοκληρώθηκε με την παρουσία του Αντρέα Τρινκιέρι.

Ο Ιταλός τεχνικός επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από περίπου μία εβδομάδα, και βρέθηκε στο γήπεδο, παρακολουθώντας από κοντά την τελευταία προπόνηση της ομάδας, πριν από την αναμέτρηση με το Περιστέρι. Παράλληλα, είχε συζητήσεις με τον προπονητή της ομάδας Παντελή Μπούτσκο και τα μέλη του τεχνικού επιτελείου σχετικά με το πλάνο της αναμέτρησης.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά, ο ΠΑΟΚ δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, καθώς όλοι οι παίκτες είναι διαθέσιμοι, ανάμεσά τους και ο Πάτρικ Μπέβερλι.

Την ίδια στιγμή, ο Τρινκιέρι αναμένεται να παραμείνει στη Θεσσαλονίκη και τις επόμενες ημέρες, ώστε να παρακολουθήσει και το ντέρμπι του Σαββάτου απέναντι στον Άρη στο «Παλατάκι».