Με τον Νίκο Χουγκάζ παρόντα στο γήπεδο έκανε την τελευταία προπόνησή του, για το 2025, ο ΠΑΟΚ. Ο 25χρονος διεθνής φόργουορντ, που υπέγραψε στον «Δικέφαλο», βρέθηκε στο PAOK Sports Arena, όπου είχε την πρώτη επαφή με τον Γιούρι Ζντοβτς και τους νέους συμπαίκτες του στην ομάδα.

Ο Χουγκάζ είναι πιθανό να κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στο εκτός έδρας παιχνίδι που θα δώσουν οι «ασπρόμαυροι», για τη 13η αγωνιστική της Greek Basketball League, με αντίπαλο τη Μύκονο (3/1/2026, 15:45).

Δεδομένη για το ματς με τους νησιώτες είναι η απουσία του Κωνσταντίνου Ιατρίδη, λόγω του κατάγματος που υπέστη, στη μύτη.