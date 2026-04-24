Με στόχο τη νίκη που θα του δώσει τη δυνατότητα να τερματίσει στην 3η θέση του πρωταθλήματος, ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε χωρίς προβλήματα την προετοιμασία του για το αυριανό παιχνίδι με το Μαρούσι (25/4, 18:15), στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της Basket League.

Ο Δικέφαλος του Βορρά μπαίνει στην κρισιμότερη εβδομάδα της σεζόν. Οι Θεσσαλονικείς υποδέχονται αύριο το Μαρούσι, σε μία αναμέτρηση με βαθμολογικό ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες αφού σε περίπτωση νίκης του Δικεφάλου και ταυτόχρονης ήττας της ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό, οι Θεσσαλονικείς θα τερματίσουν τρίτοι στην κανονική διάρκεια του ελληνικού πρωταθλήματος και το Μαρούσι θα υποβιβαστεί στην Elite League, σε περίπτωση που ο Πανιώνιος κερδίσει τον Άρη στο άλλο παιχνίδι που θα διεξάγεται την ίδια ώρα στη Θεσσαλονίκη.

