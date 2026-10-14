Δεν πρόλαβε καλά-καλά να ανακοινώσει πως δεν θα παραμείνει στους Ντένβερ Νάγκετς και το όνομα του ελεύθερου πλέον Λόνι Γουόκερ έγινε ανάρπαστο στην Ευρώπη, ο 27χρονος άσος είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής στην preseason, μετρώντας μόλις 17 λεπτά σε δύο παιχνίδια, και πλέον εξετάζει τις επιλογές του για τη συνέχεια της καριέρας του.

Η προοπτική επιστροφής του στην Ευρώπη βρίσκεται στο προσκήνιο, με την ιστοσελίδα «Basketball Sphere» να παρουσιάζει πέντε πιθανούς προορισμούς: Μπεσίκτας, Αναντολού Εφές, Παρτίζαν, Αρμάνι Μιλάνο και ΠΑΟΚ.

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