Ο Τέλης Μυστακίδης σήκωσε το… γάντι, μετά την επιστολή του Ερασιτέχνη προς την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, περνώντας στην αντεπίθεση.

Ο νέος διοικητικός ηγέτης της ομάδας μπάσκετ του συλλόγου απέστειλε εξώδικο στη «μάνα του λόχου», θέτοντας ζητήματα ασφαλείας, αναφορικά με την παρουσία του με το cube στην PAOK Sports Arena, το οποίο ζητεί να απομακρυνθεί με έξοδα του Ερασιτέχνη και του πρώην προέδρου του «δικεφάλου», Θανάση Χατζόπουλου.

Παράλληλα, ζητάει από τον ΑΣ να εγγυηθεί τις απαραίτητες συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής στο γήπεδο, καθιστώντας τον υπεύθυνο για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει.