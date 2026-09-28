Παίκτης του ΠΑΟΚ θα πρέπει να θεωρείται ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας, καθώς οι Θεσσαλονικείς ήρθαν σε πλήρη συμφωνία μαζί του και αναμένουν πλέον την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη, που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη ή Πέμπτη.

Ο ΠΑΟΚ πραγματοποιεί τις τελευταίες «πινελιές» στο ρόστερ της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τους ασπρόμαυρους να εντάσσουν στο δυναμικό τους έναν παίκτη με παραστάσεις από το ΝΒΑ, αλλά και την Euroleague, όπου αγωνίστηκε την περσινή σεζόν με τα χρώματα του Ερυθρού Αστέρα.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr