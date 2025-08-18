Με ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα ξεκίνησε από σήμερα (Δευτέρα 18/8) η δεύτερη εβδομάδα προετοιμασίας του ΠΑΟΚ, με τους παίκτες του Γιούρι Ζντοβτς να… τα λένε πρωί και απόγευμα στο PAOK Sports Arena.

Το πρωί της Τρίτης (19/8) αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Μάρβιν Τζόουνς, με την έλευση του οποίου ο Σλοβένος τεχνικός θα έχει όλους τους καλαθοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στη διάθεσή του.

Να επισημανθεί πως ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στις προπονήσεις της ομάδας οι Μιχάλης Λιάπης, Νίκολα Στανόγεβιτς και Ντράσκο Πρέλεβιτς (ανιψιός του Μπάνε).