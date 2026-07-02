Με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ομάδας, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ προανήγγειλε την παραμονή του Μπριν Ταϊρί και για την επόμενη σεζόν.

Ο Αμερικανός, που πριν λίγες ώρες πήρε το αλβανικό διαβατήριο, θα φοράει και του χρόνου τα ασπρόμαυρα, θέτοντας εαυτόν στη διάθεση του Αντρέα Τρινκέρι.

Ο Ταϊρί τη φετινή σεζόν στη Greek Basketball League είχε κατά μέσο όρο 16,4 πόντους, 3,2 ριμπάουντ και 4,8 ασίστ, ενώ στο FIBA Europe Cup μέτρησε 17.1 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 5.1 ασίστ.