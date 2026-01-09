Παρουσία του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Αριστοτέλη Μυστακίδη πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση που έκανε η ομάδα για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Ο διοικητικός ηγέτης των «ασπρόμαυρων» αντάλλαξε ευχές για τη νέα χρονιά με όλα τα μέλη της ομάδας, ευχόμενος, παράλληλα, επιτυχία σε παίκτες και τεχνικό επιτελείο για το ευρωπαϊκό παιχνίδι που έχει να δώσει ο «Δικέφαλος» την Τρίτη (13/1), στην Ισπανία, απέναντι στην Μπιλμπάο.

Τη βασιλόπιτα έκοψε ο πρόεδρος της ΚΑΕ, Νίκος Βεζυρτζής, ο οποίος -με τη σειρά του- έδωσε ευχές για τη νέα χρονιά, τονίζοντας, ακόμη, την ανάγκη να καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια από όλους, ώστε ο ΠΑΟΚ να πετύχει τους αγωνιστικούς στόχους που έχει για το 2026.

Ο τυχερός της γιορτής, στην οποία συμμετείχε, επιπλέον, σύσσωμο το διοικητικό συμβούλιο της ΚΑΕ, ήταν ο Νίκος Περσίδης, στον οποίο «έπεσε» το φλουρί της βασιλόπιτας, το δώρο για το οποίο ήταν ένα ρολόι χειρός.

Την τιμητική του είχε, επίσης, ο Τίμι Άλεν, καθώς στη διάρκεια της εκδήλωσης εισέπραξε ευχές και τούρτα για τα σημερινά γενέθλιά του.