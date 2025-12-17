Στο… δρόμο που χάραξε στην πρεμιέρα των «16» του Europe Cup, με την εντός έδρας επιτυχία απέναντι στην Πριέβιντζα, βάδισε απόψε, στην Πορτογαλία, για τη 2 η αγωνιστική της β’ φάσης της διοργάνωσης, απέναντι στη Σπόρτινγκ, ο ΠΑΟΚ. Κέρδισε με 70-62, βάζοντας, με αυτό τον τρόπο, γερά θεμέλια για την εξασφάλιση της παρουσίας του στους «8» του θεσμού. Ο «Δικέφαλος» έφτασε στον στόχο… ανεβάζοντας στροφές στο δεύτερο ημίχρονο, με υπεροχή στη ρακέτα και τον Μπεν Μουρ να τελειώνει το ματς με νταμπλ-νταμπλ (12 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα).

Καταλυτική ήταν, ακόμη, η παρουσία των Μπριν Ταϊρί (17 πόντοι), Κλίβελαντ Μέλβιν (14 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Τίμι Άλεν (13 πόντοι, 7 ριμπάουντ). Πρώτος σκόρερ για τους Πορτογάλους ήταν ο Μπράντον Τζονς (14 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο).

Αποτελεσματικότερη στην εκκίνηση της αναμέτρησης η Σπόρτινγκ, προηγήθηκε με +6 (4’ 13-7), έχοντας εκφραστές τους Μόργκαν, Τζονς, Ρόμπινσον. Απόσταση την οποία «ανέβασε» στο 6’ στο +9 (19-10), την οποία είχε στο ίδιο επίπεδο και στο 16’ (31-22).

Ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση με τους Μουρ, Μέλβιν, μείωσε στο ημίχρονο (36-35) και ανέτρεψε το ολοκληρωτικά το εις βάρος του σκηνικό στην τρίτη περίοδο, στο ξεκίνημα της οποίας βρέθηκε στο +4 (36-40). Στο 24’ ο Τζονς έβαλε ξανά σε θέση οδηγού του γηπεδούχους (45-44), ο «Δικέφαλος, ωστόσο, με τους Μέλβιν, Περσίδη, Ταϊρί «έτρεξε» επιμέρους 4-14 και έκλεισε την περίοδο στο +9 (30’ 49-58). Διαφορά την οποία έστειλε στο 32’ , με τον Άλεν, στο +15 (49-64). Στο 35’ η Σπόρτινγκ μείωσε στους πέντε πόντους (59-64), ο ΠΑΟΚ, ωστόσο, διατήρησε την ψυχραιμία του και έφτασε στο τελικό 62-70.

Τα δεκάλεπτα: 21-15, 36-35, 49-58, 62-70

Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Λουίς Μαγκαλίαες): Τζονς 14, Χάρντεν-Χέις 5 (1), Κόστα 4, Αμαράντε 4, Ρόμπινσον 4, Βεντούρα 6 (1), Φερνάντες, Μόργκαν 12 (3), Σβένσον 13 (3)

ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Άλεν 13, Μέλβιν 14 (2), Ταϊρί 17 (2), Κόνιαρης 3 (1), Ζάρας, Τζόουνς 3, Περσίδης 6, Μουρ 12, Ντίμσα 2.