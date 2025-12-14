Με οδηγό το εξαιρετικό του πρώτο ημίχρονο και παρά την έντονη πίεση που δέχθηκε στο δεύτερο, ο ΠΑΟΚ πέρασε από το κλειστό του Αγίου Θωμά με 97-87 απέναντι στο Μαρούσι, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της GBL, και βελτίωσε το ρεκόρ του σε 7-2, παραμένοντας στην τρίτη θέση.

Οι «ασπρόμαυροι» μπήκαν με υψηλό ρυθμό, σκόραραν 59 πόντους στο πρώτο μέρος και προηγήθηκαν με +22, δείχνοντας πλήρη επιθετική υπεροχή. Θετικό ντεμπούτο πραγματοποίησαν οι Μπριν Ταϊρί (16 π., 4 ριμπ., 4 ασ.) και Τίμι Άλεν (17 π.), ενώ καθοριστικός ήταν και ο Μπεν Μουρ με 16 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Το Μαρούσι αντέδρασε μετά την ανάπαυλα, μείωσε σταδιακά διαφορά που έφτασε και τους 25 πόντους, και με μπροστάρη τον Τζόρνταν Κινγκ έφτασε στο -5 τριάμισι λεπτά πριν το τέλος.

Ο ΠΑΟΚ, όμως, κράτησε την ψυχραιμία του και «καθάρισε» τη νίκη. Για τους γηπεδούχους, που υποχώρησαν στο 2-7, ο Κινγκ είχε 30 πόντους (8/15 τρίποντα), ενώ ο Γιώργος Καλαϊτζάκης πρόσθεσε 11 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 20-31, 37-59, 65-80, 87-97

ΜΑΡΟΥΣΙ (Παπαθεοδώρου): Ρέινολντς 5, Σαλάς 14 (2), Κιγνκ 30 (8), Γουίλιαμς 11, Περάντες, Καρακώστας 3, Μέικον 8, Νικολαΐδης, Τουλιάτος, Χατζηδάκης 5, Καλαϊτζάκης 11 (1)

ΠΑΟΚ (Ζντοβτς): Μέλβιν 15 (1), Ταϊρί 16 (3), Περσίδης 4, Μουρ 16, Ντιμσά 12 (3), Άλεν 17 (2), Κόνιαρης 11 (1), Σλαφτσάκης, Ζάρας, Τζόουνς 6