Με αντεπίθεση διαρκείας στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ έμεινε «όρθιος» σήμερα απέναντι στην ΑΕΚ στη Sunel Arena, για την 6η αγωνιστική της Greek Basketball League. Κέρδισε με 78-76, αποτέλεσμα που του έδωσε την 5η συνεχή νίκη του στο πρωτάθλημα.

Κορυφαίος του στο παρκέ ήταν ο Μπεν Μουρ, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με νταμπλ-νταμπλ (20 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 6 εκ των οποίων ήταν επιθετικά). Το έργο του στήριξαν άριστα οι Τόμας Ντίμσα (15 πόντοι, με 4/9 τρίποντα), Στίβεν Μπράουν (10 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ).

Πάλεψαν περισσότερο για την ΑΕΚ -η οποία υπέστη τη δεύτερη συνεχή ήττα της στην GBL- οι Ραϊκουάν Γκρέι (16 πόντοι, 3 κλεψίματα), Κρις Σίλβα (15 πόντοι, 7 ριμπάουντ).

Με εκτελεστική τριπλέτα τους Περσίδη, Μουρ, Μπράουν, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε, στην εκκίνηση της αναμέτρησης, με 5-6. Η ΑΕΚ «απάντησε» με σερί 9-0, έχοντας τους Φλιώνη, Γκρέι να βάζουν την μπάλα στο καλάθι και έγινε… «αφεντικό» στο παρκέ στο 4΄ με +8 (14-6).

Απόσταση που η Ένωση είχε και στο 11΄ (26-18) και στο 19΄ την έστειλε στο +11 (40-29).

Βελτιώνοντας την άμυνά του, τροφοδοτώντας στη ρακέτα τον Μουρ και με 4/5 βολές από τον Τζάκσον, ο ΠΑΟΚ «έγραψε» επιμέρους 8-20 και πήρε τα ηνία στο σκορ στο 25΄ (48-49). Διαφορά η οποία, με καλάθι και φάουλ από τον Τζόουνς, πήγε στο 27΄ στο +3 (52-55) και στο 30΄, με τρίποντο από τον Μουρ, στο +4 (54-58).

Συνεχίζοντας να «πυροβολούν» από τα 6.75, με τους Ντίμσα (3/3 τρίποντα), Τζόουνς (1/1 τρίποντο), οι «ασπρόμαυροι» ξέφυγαν στο 34΄ με +12 (60-72).

Δύο λεπτά αργότερα, με σερί 8-0, η ΑΕΚ πλησίασε στους 4 πόντους (36΄, 68-72) και έφερε το ματς σε ισορροπία (76-76), με συνεχείς πόντους από τον Σίλβα, με 46,4 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη.

Οι Ντίμσα, Μπράουν ήταν άστοχοι, στην πορεία, για τον ΠΑΟΚ και στις δύο περιπτώσεις, όμως, οι Θεσσαλονικείς ανανέωσαν την επίθεσή τους, παίρνοντας το ριμπάουντ. Με την τρίτη προσπάθεια ο Μπράουν σκόραρε και διαμόρφωσε το τελικό 78-76 για τον «Δικέφαλο του Βορρά», καθώς η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να επιτεθεί με 8 δέκατα να απομένουν για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού.

Τα δεκάλεπτα: 23-18, 40-31, 54-58, 76-78

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 16, Φλιώνης 10 (1), Μπάρτλεϊ 13 (1), Άρμς 2, Σίλβα 15, Σκορδίλης 2, Κατσίβελης 1, Λεκαβίτσιους 3 (1), Πετσάρσκι 2, Κουζμίνσκας 7 (1), Χαραλαμπόπουλος 5 (1).

ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Μέλβιν 4, Περσίδης 10 (1), Μπράουν 10, Μουρ 20 (1), Ντίμσα 15 (4), Κόνιαρης 2, Σλαφτσάκης, Ζάρας, Τζάκσον 7 (1), Τζόουνς 10, Φίλλιος.

* Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε πριν το τζάμπολ στη μνήμη του 20χρονου υποστηρικτή της ΑΕΚ, Μάριου Ρουμπή, ο οποίος έχασε προ ημερών τη ζωή του σε φονική συμπλοκή οπαδών στη Χαλκίδα.

* «Όλοι μαζί, μια ομάδα απέναντι στη βία» έγραφε πανό που κράτησαν οι καλαθοσφαιριστές των ομάδων πριν αρχίσει το ματς.

Χα.Π.