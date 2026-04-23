Ο Μπάνε Πρέλεβιτς φιλοξενήθηκε στο EOK WebRadio και μίλησε για το μεγάλο πρώτο βήμα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Μπιλμπάο. Η εμβληματική φιγούρα του «Δικεφάλου του Βορρά» αναφέρθηκε στη νίκη με 79-73 στον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup.

Αναλυτικά, ο Μπάνε Πρέλεβιτς δήλωσε:

Για τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Μπιλμπάο στον πρώτο τελικό:

«Πριν τον αγώνα, το σχόλιό μου ήταν “Αρκεί η ομάδα να νικήσει”. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Η διαφορά των πολλών πόντων μπορεί να είναι παγίδα. Μπορεί να σε χαλαρώσει. Οι έξι πόντοι είναι αρκετά καλή διαφορά έτσι ώστε η ομάδα να κρατήσει την κατάλληλη συγκέντρωση και να πάει να παίξει για τη νίκη στην Ισπανία. Έχει καταλάβει και η ομάδα και όλοι ότι η Μπιλμπάο είναι στα μέτρα του ΠΑΟΚ. Επειδή η ομάδα είναι έμπειρη, ο κόουτς Μπούτσκος ήταν και πέρυσι στον τελικό, οι παίκτες που ήρθαν έχουν μεγάλη εμπειρία και ξέρουν να διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις, ενώ υπάρχει και η καθημερινή συμβολή του Αντρέα Τρινκιέρι, πιστεύω πως θα δημιουργηθεί σωστή ψυχολογία για το ματς στην Ισπανία. Μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι πλέον. Το χθεσινό (22/04), ήταν ένα ωραίο δώρο για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ και ένα μήνυμα για το μέλλον που έρχεται».

Για την πνευματική ετοιμότητα της ομάδας στο πρώτο ματς:

«Τα παιχνίδια που κρίνουν τίτλους και μεγάλες διακρίσεις, απαιτούν πνευματική δύναμη παικτών και ομάδων, καθώς και… εμπνεύσεις μερικών παικτών. Πάντα τα μεγάλα ματς τα κερδίζουν μεγάλοι παίκτες. Χθες ο ΠΑΟΚ είχε δύο παίκτες (σ.σ. Μπέβερλι και Ταϊρί) που ήταν σε καλή μέρα και μπορούσαν την κατάλληλη στιγμή να πάρουν την πρωτοβουλία. Εφόσον αυτό συμβεί και στην Ισπανία, μπορούμε να είμαστε πολύ αισιόδοξοι πως ο ΠΑΟΚ θα κατακτήσει τον τίτλο».

Για τον Παντελή Μπούτσκο:

«Αυτήν τη θέση που έχει, την αξίζει. Είναι χρόνια προπονητής, είναι ένας άνθρωπος αφοσιωμένος στο μπάσκετ. Εγώ θα πω ότι υπάρχει μια ομοιότητα… Το 1995 πήραμε το Κύπελλο με τον βοηθό προπονητή, τον Σάκη Λάιο».

Για το αίτημα του ΠΑΟΚ για είσοδο στην Ευρωλίγκα:

«Η Ευρωλίγκα είναι ένα πρωτάθλημα που δεν παίζεις εκεί βάσει της θέσης σου στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πλέον ο ΠΑΟΚ πληροί όλα τα κριτήρια που χρειάζονται. Τι θα γίνει στο ευρωπαϊκό μπασκετικό γίγνεσθαι δεν το ξέρουμε, με την Ευρωλίγκα και το NBA Europe. Όποιο πρωτάθλημα κι αν γίνει, όμως, ο ΠΑΟΚ έχει θέση εκεί πλέον. Έχει την ιστορία, έχει φιλάθλους, έχει γήπεδο, έχει ισχυρό ιδιοκτήτη, τα πάντα».

Για τα συναισθήματα του ίδιου σχετικά με τη «νέα εποχή» στην οποία έχει μπει πια ο ΠΑΟΚ:

«Για όλους εμάς που ασχοληθήκαμε με τις προσωρινές διοικήσεις Πρωτοδικείου, που “τράβηξαν” ίσως και 20 χρόνια, πάντα στόχος μας ήταν κάποια στιγμή η ομάδα να έχει έναν ισχυρό επιχειρηματία και ιδιοκτήτη, ο οποίος μπορεί να δώσει ένα όραμα αγωνιστικό. Έχει έρθει αυτός. Η μετάβαση απ’ τη νοοτροπία… επιβίωσης στη νοοτροπία πρωταθλητισμού σίγουρα θα χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα. Δεν είναι εύκολο να κάνεις πρωταθλητισμό υψηλού επιπέδου, θέλει οργάνωση απ’ όλο το σωματείο σε πολλά κομμάτια. Αυτήν την στιγμή θα υπάρχει δυνατότητα διεκδίκησης των τίτλων σε Ελλάδα και Ευρώπη. Είναι το πιο σημαντικό αυτό. Όταν υπάρχει οικονομική σταθερότητα, η ομάδα κάποια στιγμή φτάνει και να κατακτήσει τους τίτλους».

Για το αν αυτή η «νέα εποχή» του ΠΑΟΚ και του Άρη μπορεί να «σπάσει» το δίπολο Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού εντός συνόρων:

«Εδώ και δεκαετίες υπάρχουν δύο ομάδες που κυριαρχούν το ελληνικό μπάσκετ. Τα τελευταία 30 χρόνια μόνο η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Ο στόχος δεν είναι εύκολος, αλλά δεν είναι ακατόρθωτος. Δε θα γίνει άμεσα, σίγουρα θα χρειαστεί κάποιος χρόνος. Εγώ πιστεύω, όμως, πως μέσα στα επόμενα 4-5 χρόνια είναι πολύ εύκολο να δούμε έναν τελικό ΠΑΟΚ-Άρης στο μπάσκετ».