Νικηφόρα ήταν η πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στο EuroCup. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» με ηγέτη τον Τσέντι Όσμαν και καθοριστικό τον Μπριν Ταϊρί λύγισε τη μαχητική Μανρέσα με 93-78 στην κατάμεστη Πυλαία και γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο του.

Καθοριστική ήταν η τέταρτη περίοδος, όπου η ομάδα του Τρινκιέρι μετουσίωσε σε σκορ την ανωτερότητά τα. Ο Τούρκος φόργουορντ με 23 πόντους, πέντε ριμπάουντ και δύο ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ενώ ο Ταϊρί σημείωσε 20 πόντους, 19 εκ των οποίων στον επίλογο.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr