Στην τελική ευθεία «μπαίνει» η αλλαγή ηγεσίας στο μπασκετικό τμήμα του ΠΑΟΚ, καθώς κατατέθηκε σήμερα (18/11) στην ΕΕΑ ο φάκελος της πρότασης του Αριστοτέλη Μυστακίδη για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Η υπόθεση πλέον μεταφέρεται στα χέρια της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, ενώ η εξέλιξη αυτή έρχεται περίπου δέκα ημέρες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας από την πλευρά της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία είχε ήδη στείλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Η συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες και προς το τέλος του Νοεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία.