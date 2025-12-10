Ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Αριστοτέλης Μυστακίδης έδωσε το «παρών» για πρώτη φορά στο «Παλατάκι», μετά την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου της ομάδας, προκειμένου να παρακολουθήσει το παιχνίδι με την Πριεβίτζα.

Στις πρώτες του δηλώσεις ο νέος ισχυρός άνδρας των «ασπρόμαυρων» ανέφερε ότι ήταν πάντα στην καρδιά του η ομάδα, τονίζοντας παράλληλα «Δεν ξέρω πόσο θα μιλάμε, καλύτερα να κάνουμε πράγματα».

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ απόψε. Ελπίζω να πάει καλά το παιχνίδι. Θέλω να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να βοηθήσω τον ΠΑΟΚ. Εγώ γεννήθηκα εδώ πέρα. Δυστυχώς λείπω κάμποσα χρόνια από εδώ.

Πάντα ήταν στην καρδιά μου. Είναι ειδικά καλό με την ομάδα που χτίζουμε να έρθουμε εδώ να βοηθήσουμε τον ΠΑΟΚ και να βοηθήσουμε και τους παίκτες γιατί στο κάτω κάτω η ομάδα δική τους είναι.

Αυτό πρέπει να καταλάβουν. Οι ιδιοκτήτες δεν έχουν την ομάδα για τον εαυτό τους, αλλά την έχουν για τους φιλάθλους και τους παίκτες».