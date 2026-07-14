Ο ΠΑΟΚ είναι αποφασισμένος να αλλάξει επίπεδο αναζητώντας μεταγραφές με ουσία που θα προκαλέσουν αίσθηση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Μετά την εντυπωσιακή απόκτηση του Τσέντι Οσμάν, τις προσπάθειες που κάνει για την επιστροφή στην Θεσσαλονίκη του Βασίλη Τολιόπουλου και τα δίχτυα που έριξε στον Ντόρσεϊ από τον Ολυμπιακό, τώρα ο Δικέφαλος του Βορρά ανέβασε το βλέμμα του ακόμη πιο ψηλά βάζοντας στο στόχαστρό του τον Γιόνας Βαλαντσιούνας.

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