Μετά την ιταλική εφημερίδα «Gazzetta dello Sport» (9/11), και το Reuters αναφέρει τον ΠΑΟΚ στις έξι νέες ομάδες που θα αποκτήσουν καθεστώς μόνιμης συμμετοχής στη διοργάνωση, στο πλαίσιο της διεύρυνσής της, από τη σεζόν 2027-28.

«Πηγές προσκείμενες στη Euroleague ανέφεραν στο Reuters ότι εντός του τρέχοντος έτους, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να αποφασιστεί αν θα χορηγηθούν μόνιμες άδειες στη Βαλένθια, τη Ρόμα, τη Χαποέλ Τελ Αβίβ, τον ΠΑΟΚ, το Ντουμπάι και την Παρί», αναφέρει το δημοσίευμα.

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