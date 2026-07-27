Σε χρόνο ρεκόρ εξαντλήθηκαν τα 1.000 επιπλέον εισιτήρια διαρκείας, που αποφάσισε να διαθέσει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ στους φιλάθλους του «Δικεφάλου», εν όψει των υποχρεώσεων της ομάδας για τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Οι φίλοι των «ασπρόμαυρων» από τη στιγμή που βγήκαν ηλεκτρονικά τα εισιτήρια τα… εξαφάνισαν και πλέον ο ΠΑΟΚ θα αγωνίζεται έχοντας στις εξέδρες 6.000 διαρκείας.

Οι ιθύνοντες του ΠΑΟΚ γνωστοποίησαν το sold out, ευχαριστώντας τον κόσμο της ομάδας για τη στήριξη που της παρέχει και το δείχνει με έμπρακτο τρόπο.