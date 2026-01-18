Ο ΠΑΟΚ κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια απέναντι στον Παναθηναϊκό, αλλά έχασε στο PAOK Sports Arena, για τη 15η αγωνιστική της Greek Basketball League.

O «Δικέφαλος» διεκδίκησε το ματς μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης, αλλά ηττήθηκε εν τέλει με 74-69.

Το μαχητικό πνεύμα επιβράβευσε ο Τέλης Μυστακίδης, μιλώντας στους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο, με την ολοκλήρωση του παιχνιδιού.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, ο οποίος παρακολούθησε διά ζώσης την αναμέτρηση, βρέθηκε με τη λήξη της στα αποδυτήρια της ομάδας και μίλησε με υποστηρικτικά λόγια στους «ασπρόμαυρους».