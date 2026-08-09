Ημέρα.. αφίξεων ήταν η Κυριακή (9/8) για την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», μετά την έλευση του Ραϊουάν Γκρέι, έφτασαν εν όψει της έναρξης της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν οι Κάιλ Αλεξάντερ, Τρέβορ Χάτζινς και Ναζ Μήτρου-Λονγκ.

Παρά την εμφανή κούραση και των τριών από το υπερατλαντικό ταξίδι, δέχθηκαν να κάνουν τις πρώτες δηλώσεις τους, σε ελληνικό έδαφος για τη συνεργασία τους με τον «Δικέφαλο».

«Νιώθω υπέροχα που επιστρέφω στην Ελλάδα και θα αγωνίζομαι τώρα για τον ΠΑΟΚ. Όλοι έχουμε τη φιλοδοξία να κάνουμε κάτι μεγάλο για την ομάδα και την πόλη της Θεσσαλονίκης. Ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου με τον ΠΑΟΚ, νιώθω τιμή που είμαι μέλος της ομάδας. Νιώθω ότι θέλω να δείξω την καλύτερη πλευρά μου του εαυτού μου, όπως την είχα φανερώσει, κάποια στιγμή, στην προηγούμενη θητεία μου στην Ελλάδα. Θέλω να κατακτήσω πολλούς τίτλους με τον ΠΑΟΚ», τόνισε ο Ναζ Μήτρου -Λονγκ.

«Έχω καλό προαίσθημα. Ο ΠΑΟΚ πιστεύω θα είναι πολύ δυνατός και, ανταγωνιστικός στο παρκέ, θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει τίτλους φέτος», επισήμανε ο Τρέβορ Χάτζινς.

Ο Κάιλ Αλεξάντερ, με τη σειρά του, ανέφερε: «Είμαι χαρούμενος και ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ για τον ΠΑΟΚ. Ανυπομονούμε όλοι να αρχίσει η προετοιμασία και τα παιχνίδια μας με την ομάδα. Πιστεύω για όλους όσοι είμαστε στο ρόστερ, όχι μόνο για μένα, πως είναι μεγάλη ευκαιρία να διεκδικήσουμε μεγάλους στόχους και να είμαστε μέλη στο πολύ ξεχωριστό εγχείρημα που γίνεται στον ΠΑΟΚ».

Για λογαριασμό της ΚΑΕ τους τρεις παίκτες υποδέχθηκε ο τιμ μάνατζερ των «ασπρόμαυρων», Μιχάλης Γιαννακίδης.