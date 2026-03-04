Ο Αντρέα Τρινκιέρι προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Τετάρτης, με τον Ιταλό να ετοιμάζεται να αναλάβει τα καθήκοντά του στον ΠΑΟΚ, αρχικά ως σύμβουλος, με συμμετοχή στην οργάνωση και τη δομή του αγωνιστικού τμήματος της επόμενης σεζόν, όπου θα καθίσει στον πάγκο των ασπρόμαυρων.

Έπειτα από την ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για συμφωνία με τον Ιταλό πρώην Ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής, ο Ιταλός έφτασε στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρωθούν και τα τυπικά της απόκτησής του από τον Δικέφαλο Του Βορρά, που κάνει «all in» στην ομάδα της νέας σεζόν.

Ο 57χρονος προπονητής θα παραμείνει κάτοικος Θεσσαλονίκης για τα επόμενα τρία χρόνια, με το μόνο που απομένει πλέον να είναι η επίσημη παρουσίασή του από τη διοίκηση των ασπρόμαυρων, που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα (18:00).

Ο Αντρέα Τρινκιέρι κατά την άφιξή του, μίλησε στα ελληνικά, καλημερίζοντας τους παρευρισκόμενους, ενώ αύριο (5/3) θα δώσει το παρών στην προπόνηση του ΠΑΟΚ, πριν επιστρέψει στην Ιταλία.

