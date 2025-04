Πραγματοποιώντας μία μυθική εμφάνιση, ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα την Τετάρτη από την έδρα της Σολέ, στον 2ο ημιτελικό των δύο ομάδων για το FIBA Europe Cup και προκρίθηκε στους τελικούς της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει την ισπανική Μπιλμπάο.

Οι «ασπρόμαυροι» με τρίποντο του Φρανκ Μπάρτλεϊ σε νεκρό χρόνο έστειλαν το ματς στην παράταση (80-81), όπου εκεί, επικρατώντας με 90-88, κατάφεραν να προκριθούν σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά από 29 χρόνια, καθώς ανέτρεψαν την ήττα με έναν πόντο που υπέστησαν στο πρώτο ματς (88-89).

PAOK WITH A BUZZER BEATER THREE TO TIE THE SEMI-FINAL AND SEND IT TO OT ⚫⚪#FIBAEuropeCup pic.twitter.com/svnYZvINbv

— FIBA Europe Cup (@FIBAEuropeCup) April 2, 2025