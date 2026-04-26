Πληροφορίες από την Ιταλία μεταδίδουν την είδηση της επίτευξης συμφωνίας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ναζ Μήτρου-Λονγκ για την μεταγραφή του Ελληνοκαναδού γκαρντ στον Δικέφαλο του Βορρά από την επόμενη σεζόν, ένα μήνα μετά τις πληροφορίες για ενδιαφέρον της ομάδας της Θεσσαλονίκης για την περίπτωση του 32χρονου γκαρντ.

Με τη σεζόν να έχει μπει πλέον στην τελική της ευθεία, στον ΠΑΟΚ έχουν ήδη ξεκινήσει την προεργασία για την ενίσχυση της θερινής μεταγραφικής περιόδου.

