Ο Μπριν Ταϊρί, που είναι λιγότερο από ένα μήνα στην ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ άφησε με το … «Καλησπέρα» το αποτύπωμά του στις τέσσερις συνεχείς νίκες που «έγραψαν» οι «ασπρόμαυροι» από τη στιγμή που εντάχθηκε στο ρόστερ τους.

Τελευταίο δείγμα γραφής για τον 27χρονο Αμερικανό γκαρντ ήταν η απόδοσή του στο Κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης», με την οποία «υπέγραψε» την επικράτηση του ΠΑΟΚ απέναντι στην Καρδίτσα (28/12, 68-72).

Τελείωσε το ματς με 28 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, με τον ίδιο να δηλώνει, λακωνικά: «Η επιτυχία είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς. Αυτό που μετράει περισσότερο είναι να κερδίζει η ομάδα. Μπορεί απέναντι στην Καρδίτσα να είχα μια πολύ παραγωγική μέρα, την επόμενη φορά, ωστόσο, μπορεί να γίνει αυτό από τον Κλίβελαντ (Μέλβιν) ή τον Μάρβιν (Τζόουνς) ή τον Τίμι (Άλεν) ή τον Μπεν (Μουρ). Κερδίσαμε το τελευταίο παιχνίδι μας, οπότε μπαίνουμε στο 2026 με τον σωστό τρόπο…».

Σε προσωπικό επίπεδο, εξήγησε: «Νιώθω πολύ πιο άνετα, πλέον, στον ΠΑΟΚ. Γεγονός που το κάνει ευκολότερο όταν έχεις μια ομάδα που σε βοηθάει για αυτό, μια ομάδα στην οποία οι παίκτες είναι ο ένας για τον άλλον, ο προπονητής εμπιστεύεται τους παίκτες. Σε αυτή τη συνθήκη μπήκα στον ΠΑΟΚ και το μόνο που χρειάζεται να κάνω είναι να δουλεύω για να βοηθάω την ομάδα να κερδίζει. Δεν έχει σημασία τι θα κάνω στο παρκέ. Μπορεί να είναι να παίξω άμυνα, να πάρω ριμπάουντ ή το σουτ.

Αγωνίζομαι τόσο ως πόιντ γκαρντ, όσο και ως σούτινγκ γκαρντ. Δε με νοιάζει, όμως, σε ποια θέση θα παίζω, αρκεί να παίζω. Υπάρχει πολύ καλή «χημεία» στην ομάδα, όλα τα παιδιά είναι εξαιρετικοί χαρακτήρες και σε όλους αρέσει να παίζουμε μαζί. Θα γινόμαστε καλύτεροι, ως ομάδα, όσο κυλάει η σεζόν».

Ομολόγησε, ακόμη, πως αυτό που τον δυσκόλεψε περισσότερο στην ένταξή του στο δυναμικό του «Δικεφάλου» ήταν το ότι: «Ήρθα σε μια ομάδα που είχε ήδη ‘χημεία’ και πήγαινε περίφημα στο ελληνικό πρωτάθλημα και το Europe Cup. Το να προσαρμοστώ σε αυτό, όχι για μένα, αλλά για την ομάδα, ώστε να συνεχίσει να κερδίζει, ήταν το θέμα μου. Νιώθω ολοένα και πιο άνετος στον ΠΑΟΚ και κερδίζουμε, γεγονός που με χαροποιεί».

Για τον Πάτρικ Μπέβερλι, είπε: «Ήρθα στον ΠΑΟΚ από άλλη ομάδα και ήμουν σε καλή φυσική κατάσταση, όπως και ο Τίμι (Άλεν). Ο Πατ (Μπέβερλι) ίσως χρειάζεται λίγο χρόνο ακόμη για να είναι απόλυτα έτοιμος. Σε κάθε παιχνίδι γίνεται αποδοτικότερος, η εμπειρία και η ηγετική φυσιογνωμία του είναι σημαντικά».

Επισήμανε, με αφορμή ότι ο ΠΑΟΚ γιορτάζει, το 2026, εκατό χρόνια ζωής: «Είναι καταπληκτικό να είσαι μέλος μια τόσο ιστορικής ομάδας, όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Μαθαίνω καινούργια πράγματα για τον σύλλογο κάθε μέρα». Είπε, επιπλέον, πως: «Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ είναι φανταστικοί. Δεν έχω παίξει για καλύτερο κόσμο, μέχρι τώρα, στην καριέρα μου. Είναι φοβερό να βλέπεις τους οπαδούς να ταξιδεύουν για να βρίσκονται στο πλευρό μας».

Για το 2026, είπε: «Υγεία. Αυτός είναι ο πιο σημαντικός στόχος για μένα. Θέλω, επίσης, για την καινούργια χρονιά, να γίνω καλύτερος, εντός και εκτός παρκέ, ως άνθρωπος και ως παίκτης, και φυσικά να κερδίζω με την ομάδα.

Να δω την οικογένειά μου. Θέλω τη μαμά μου και τον μπαμπά μου, έχω να τους δω πολύ καιρό. Η μαμά μου θα έρθει στη Θεσσαλονίκη τον Ιανουάριο και ο μπαμπάς μου τον Μάρτιο…».