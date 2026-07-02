Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ είχε προαναγγείλει μέσω ανάρτησης στα Social Media την παραμονή του Μπριν Ταϊρί και για την αγωνιστική περίοδο και πλέον ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την συμφωνία.

Ο Ταϊρί έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στις 14/12/2025 και στην εκτός έδρας νίκη (87-97) επί του Αμαρουσίου, όπου πέτυχε 16 πόντους.

Συνολικά αγωνίστηκε σε 32 παιχνίδια σε GBL, Κύπελλο και FIBA Europe Cup και είχε κατά μέσο όρο 16,6 πόντους, 2,9 ριμπάουντ, 3,2 ασίστ και 1,2 κλεψίματα με 78,5% στις βολές, 53,6% στα δίποντα και 35,4% στα τρίποντα.

Η ανακοίνωση:

«Ο Breein Tyree γεννήθηκε στις 13 Ιανουαρίου 1998 στο Metuchen του New Jersey, έχει ύψος 1μ.88 και αγωνίζεται ως γκαρντ. Έπαιξε στο πανεπιστήμιο Οle Miss και αποφοίτησε μετά από μία γεμάτη παρουσία τεσσάρων ετών (2016-2020). Έπαιξε 130 παιχνίδια στο NCAA, έχοντας 13,8 πόντους στην καριέρα του με το Ole Miss, ενώ στη σεζόν 2019-20 που ήταν και η καλύτερή του, είχε 19,7 πόντους, 3,7 ριμπάουντ και 2,5 ασσίστ κατά μέσο όρο στα 31 παιχνίδια που αγωνίστηκε.

Το ξεκίνημα της επαγγελματικής του καριέρας έγινε από τη G League, όπου αγωνίστηκε για δύο σεζόν στους Raptors 905, την θυγατρική ομάδα των Toronto Raptors. Το καλοκαίρι του 2022 έπαιξε στη Δομινικανή Δημοκρατία και με τους Indios de San Francisco de Macoris είχε 20,2 πόντους, 2,7 ριμπάουντ και 3,2 ασσίστ, οδηγώντας την ομάδα του σε ρεκόρ 12-7.

Τη σεζόν 2022-23 αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη με την Filou Oostende. Στο πρώτο του παιχνίδι πέτυχε 35 πόντους και οδήγησε την ομάδα του στην κατάκτηση του Super Cup Βελγίου. Κατέκτησε και το πρωτάθλημα σε μία εξαιρετική σεζόν, με 14,8 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2,4 ασσίστ σε 33 αγώνες πρωταθλήματος, ενώ στα 9 παιχνίδια που αγωνίστηκε στο BCL είχε 17,5 πόντους, 2,6 ριμπάουντ και 2,9 ασσίστ κατά μέσο όρο.

Ακολούθησε μία σεζόν (2023-24) στην Ιταλία με τη Sassari. Σε 24 αγώνες πρωταθλήματος είχε 13,9 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 2,7 ασσίστ μέσο όρο, ενώ στα 9 παιχνίδια που έπαιξε στο BCL είχε 16,1 πόντους, 2,6 ριμπάουντ και 3,8 ασσίστ.

Στη διάρκεια της σεζόν 2024-25 έπαιξε στην Τουρκία με την Petkim και βρέθηκε απέναντι στον ΠΑΟΚ στα προκριματικά του BCL. Είχε 12 πόντους στη νίκη (79-69) της τουρκικής ομάδας επί του ΠΑΟΚ, με την οποία πήρε την πρόκριση στους ομίλους του BCL και σε 15 αγώνες στη διοργάνωση είχε 15 πόντους, 3,1 ριμπάουντ και 3,2 ασσίστ. Στο τουρκικό πρωτάθλημα έπαιξε σε 29 αγώνες με 14 πόντους, 3,2 ριμπάουντ και 3,9 ασσίστ κατά μέσο όρο.

Στο ξεκίνημα της σεζόν 2025-26 αγωνίστηκε στην Ιgokea, με την οποία πρόλαβε να παίξει σε 5 παιχνίδια στην Αδριατική Λίγκα (16 πόντοι, 1 ριμπάουντ και 2,6 ασσίστ μέσο όρο), ενώ σε 5 παιχνίδια στο ΒCL είχε 17,4 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4,6 ασσίστ.

Εδώ και λίγες ημέρες ο Breein Tyree είναι κάτοχος Αλβανικού διαβατηρίου και απόψε αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο με την Εθνική ομάδα της Αλβανίας, στον εκτός έδρας αγώνα απέναντι στο Κόσοβο, για τον πρώτο γύρο της προκριματικής φάσης του Eurobasket 2029»,