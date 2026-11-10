Ο Μπριν Ταϊρί, μοιράστηκε τις σκέψεις του για τη νίκη του ΠΑΟΚ με 79-56 επί της Μπάλακν Μπότεβγκαρντ, στις δηλώσεις του μετά το ματς.

Ο Αμερικανός γκαρντ, που ήταν για ένα ακόμη παιχνίδι ο «κινητήριος μοχλός» της επιθετικής παραγωγής του Δικεφάλου, στάθηκε στην ένταση με την οποία ξεκίνησε η ομάδα του από τα πρώτα λεπτά, πριν σημειώσει ότι ο ίδιος και οι συμπαίκτες του παρέμειναν συγκεντρωμένοι στον στόχο της νίκης.

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