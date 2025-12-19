Με ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας στη διάθεσή του, μετά το νικηφόρο ευρωπαϊκό παιχνίδι που έδωσε στην Πορτογαλία, απέναντι στη Σπόρτινγκ (17/12), ετοιμάζεται ο ΠΑΟΚ να υποδεχτεί το Σάββατο (16:00, ΕΡΤ2 Σπορ) τον Πανιώνιο, για την 11η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Ο «Δικέφαλος» επέστρεψε το πρωί στη Θεσσαλονίκη, μετά την ταλαιπωρία που υπέστη την Πέμπτη (18/12), εξαιτίας την καθυστερημένης αναχώρησής του από το αεροδρόμιο της Λισαβόνας και την αναγκαστική διανυκτέρευση της αποστολής στη Κωνσταντινούπολη. Παίκτες και τεχνικό επιτελείο, από το αεροδρόμιο «Μακεδονία», μετέβησαν απευθείας στο «PAOK Sports Arena» για προπόνηση, της οποίας προηγήθηκε ανάλυση του αντιπάλου με τη βοήθεια οπτικού υλικού.

Κόντρα στους «κυανέρυθρους» θα αγωνιστούν, για πρώτη φορά σε -εντός έδρας- ματς, οι εσχάτως αποκτηθέντες από τους «ασπρόμαυρους», Τίμι Άλεν, Μπριν Ταϊρί. Ο τελευταίος τοποθετήθηκε μέσω της επίσημης σελίδας της ΚΑΕ στο διαδίκτυο, αναφέροντας:

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα παίξω μπροστά στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Προφανώς και έχω ακούσει πολλά για την ιστορία του συλλόγου και τους φιλάθλους της ομάδας, αλλά το είδα και με τα μάτια μου. Τόσο στο ευρωπαϊκό παιχνίδι με την ομάδα από τη Σλοβακία (Πριέβιντζα), όσο και στο πρώτο μου παιχνίδι στην Αθήνα (απέναντι στο Μαρούσι), που ήταν σα να παίζαμε στην έδρα μας. Ήταν πραγματικά υπέροχο να βλέπεις όλη αυτή την υποστήριξη και την αγάπη που παίρνει η ομάδα από τους υποστηρικτές της. Φαίνεται πως οι οπαδοί δίνουν τεράστια ενέργεια στην ομάδα και ανυπομονώ να γίνω μέρος αυτής της κατάστασης. Το παιχνίδι με τον Πανιώνιο επειδή είναι το τελευταίο, εντός έδρας, ματς της χρονιάς, θέλουμε να κλείσουμε στο “σπίτι” μας το 2025 με τον καλύτερο τρόπο και να μπούμε ακόμη πιο δυναμικά στη νέα χρονιά».

Κατέληξε ο Αμερικανός γκαρντ επισημαίνοντας πως η προσαρμογή του στην ομάδα… «είναι πολύ εύκολη, γιατί είναι οικογενειακό το περιβάλλον στον ΠΑΟΚ. Είναι όλοι μαζί, θέλουν να βλέπουν ο ένας τον άλλο επιτυχημένο».