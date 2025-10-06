Την τελική εικόνα του, μετά από εργασίες που άρχισαν να γίνονται στο εσωτερικό του από το καλοκαίρι, αποκτά το PAOK Sport Arena.

Στην κεντρική σάλα του γηπέδου -μετά από ένα τετραήμερο αναγκαστικής διακοπής παρουσίας εργατών στο χώρο, λόγω συναυλιών που πραγματοποιήθηκαν- ξεκίνησε η διαδικασία τοποθέτησης του νέου Cube, το οποίο θα είναι αρκετά μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό που υπήρχε στον τελικό που έδωσαν οι «ασπρόμαυροι» τον περασμένο Απρίλιο, για το FIBA Europe Cup, με αντίπαλο την Μπιλμπάο.

Ολοκληρώθηκε, επίσης, το βάψιμο της οροφής του γηπέδου, ενώ τελειώνει και η τοποθέτηση των δύο νέων ηλεκτρονικών πινάκων που αποκτήθηκαν από τους Θεσσαλονικείς.

Τα «αποκαλυπτήρια» της νέας όψης που θα έχει το «Παλατάκι» θα γίνουν το Σάββατο (11/10), με το παιχνίδι του «Δικεφάλου», για τη 2η αγωνιστική της Greek Basketball League, κόντρα στον Ηρακλή.