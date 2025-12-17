Γνωστό έγινε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, όπως προέκυψε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του συλλόγου, η οποία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης.

Το νέο ΔΣ είναι επταμελές και θα έχει πενταετή θητεία, με τον Νικόλαο Βεζυρτζή να είναι, όπως αναμενόταν άλλωστε, ο πρόεδρος της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά τη συνεδρίαση της 17 Δεκεμβρίου 2025, εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

To νέο Συμβούλιο είναι επταμελές, έχει πενταετή θητεία και την ακόλουθη σύνθεση:

Νικόλαος Βεζυρτζής, Πρόεδρος

Βασίλειος Οικονομίδης, Αντιπρόεδρος

Ιωάννης Πετμεζάς, Διευθύνων Σύμβουλος

Παναγιώτης Ζαμπίτης, μέλος

Νικόλαος Παπαδόπουλος, μέλος

Δημήτριος Πατρίδας, μέλος

Ευάγγελος Τσακμακάς, μέλος».