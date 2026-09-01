Μετά τον αποκλεισμό της από την LNB, η Μονακό αποκλείστηκε και από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με την Μπόσνα Σαράγεβο να είναι η ομάδα που αντικαθιστά τους Μονεγάσκους στο φετινό EuroCup και τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ στη δική του επιστροφή στη διοργάνωση.

Οι εξελίξεις στη Μονακό φέρνουν αλλαγές στον ευρωπαϊκό «χάρτη» της νέας αγωνιστικής περιόδου και στο EuroCup, με τη διοργάνωση να ανακοινώνει τον αποκλεισμό της γαλλικής ομάδας, με την Μπόσνα Σαράγεβο να είναι η ομάδα που πήρε τη θέση της, σε μία εξέλιξη που επηρεάζει ελαφρά και το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στη διοργάνωση.

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