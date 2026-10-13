Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την πρώτη του ευρωπαϊκή ήττα με 95-86 από τη Λιετκαμπέλις στη Λιθουανία, σε ένα παιχνίδι όπου η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι έδειξε έλλειψη συγκέντρωσης στα ριμπάουντ, την ώρα που οι γηπεδούχοι σούταραν με εξαιρετικά ποσοστά.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε δυναμικά επιθετικά, με τους Μήτρου-Λονγκ και Καλάθη να δίνουν λύσεις, τόσο μέσα από τη ρακέτα όσο και από την περιφέρεια. Ωστόσο, η Λιετκαμπέλις βρήκε απαντήσεις με τους Γιάραμαζ, Ίλιτς και Βαλίνσκας, εκμεταλλευόμενη παράλληλα τα λάθη του Δικεφάλου, μέχρι ο Όσμαν να ισοφαρίσει σε 10-10.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr