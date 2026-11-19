Ο Αντρέα Τρινκιέρι έκανε τον απολογισμό της σπουδαίας νίκης του ΠΑΟΚ με 88-80 επί της Μανρέσα στην Ισπανία, για την 8η αγωνιστική του EuroCup.

Ο προπονητής του Δικεφάλου στάθηκε στην αντίδραση της ομάδας του, που ήταν σαφώς ανώτερη της αντιπάλου της στο δεύτερο ημίχρονο, σημειώνοντας ότι βρισκόταν μέσα στη διεκδίκηση και στο κλίμα του αγώνα ακόμη και όταν βρισκόταν πίσω με 10 πόντους. Ταυτόχρονα, χαρακτήρισε την ισπανική ομάδα ένα σύνολο με ταλέντο και εξαιρετικό προπονητή.

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