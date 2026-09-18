Ο Αντρέα Τρινκιέρι τόνισε μεταξύ άλλων πως η ομάδα βρίσκεται ακόμη σε φάση προετοιμασίας, υπογράμμισε πως αυτή η νίκη δεν σημαίνει τίποτα για τον ΠΑΟΚ και υποστήριξε πως η ομάδα έχει ακόμη πολλά να βελτιώσει σε πολλούς τομείς.

Ο ασταμάτητος ΠΑΟΚ λύγισε με 100-99 την Παρτίζαν στο T-Center και πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για τον τελικό του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

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