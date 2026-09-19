Ο Αντρέα Τρινκιέρι μίλησε μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό στον τελικό του Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», τονίζοντας πως οι κακές αποφάσεις στα τελευταία λεπτά και τα χαμένα ριμπάουντ σε κομβικά σημεία κόστισαν στον «Δικέφαλο».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ομάδα του έχει μία εβδομάδα για να παρουσιαστεί καλύτερη στο νέο ραντεβού με τους «πράσινους» στο Super Cup.

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